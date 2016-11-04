جامعة سوهاج توجه قافلة طبية متكاملة لأهالى «الحاجر» بعد أحداث السيول

مراسل«ONA»:

تنظم جامعة سوهاج اليوم الجمعة، القافلة الطبية المتكاملة لقرية الحاجر بمركز ساقلته المتضررة من السيول، لتخفيف العب على سكانها، والوصول إلى اكبر قدر من أهالى المنطقة الذين عانوا جراء الاحداث الأخيرة.

وقال الدكتور صفا محمود القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن القافلة تشمل 7 تخصصات وأكثر من 20 طبيبًا، وتشارك بها كليتى الصيدلة والطب البشرى اضافة إلى الإدارة الطبية والإدارة المركزية لرعاية الشباب، حيث سيتم صرف الادوية بعد الكشف مباشرة اضافة لتوزيع بعض الاحتياجات لسكان المنطقة مهداه من الجامعة.

وأشار الدكتور محمود الامير عميد كلية الصيدلة أن القافلة يقوم على تنفيذها 60 طالب وطالبة من الكلية وهم قوام الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بسوهاج، مضيفًا أن التخصصات التى سوف تصاحب القافلة هى ” باطنة وقلب، أطفال، أمراض النساء، مسالك بولية، جلدية، عظام “، كما أن هناك خدمات طبية مثل تحليل الدم والسكر، وقياس الضغط، سوف تقدمها الادارة الطبيىة.

يذكر أن، الأدوية التى ستصرف للمرضى يتراوح قيمتها ما بين 90 إلى 110 ألف جنيه مهداة للجامعة من شركات الأدوية المختلفة.