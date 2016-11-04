اعتقال 5 موالين لتنظيم داعش بالمغرب

قالت السلطات المغربية اليوم الجمعة إنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية من خمسة أشخاص مناصرين لتنظيم داعش بمدينة تطوان بشمال المملكة.

وجاء فى بلاغ لوزارة الداخلية المغربية حصلت رويترز على نسخة منه أن أفراد "هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات داعش بالساحة السورية العراقية أو بفرعه بليبيا."

وأضاف البلاغ أنهم قرروا بعد ذلك "الجهاد بالمملكة تنفيذا لتعليمات قادة هذا التنظيم الإرهابي" وأنهم كانوا يسعون لتنفيذ "عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة بعدما قام بعض المشتبه فيهم بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حساسة بمدينة تطوان تحضيرا لاستهدافها."

وقال البلاغ إنهم قاموا بتدريبات شبه عسكرية بالغابات المجأورة لمدينة تطوان "من أجل الرفع من جاهزيتهم القتالية." ‏وفكك المغرب عشرات الخلايا الإرهابية منذ تفجيرات الدار البيضاء الآنتحارية فى عام 2003 كما كثف من عمليات التفكيك بعد إعلان إنشاء فروع لتنظيم داعش فى شمال أفريقيا.