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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد ليلاً الأسعار ويتأكد من توافر السلع بالأسواق ‎

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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد ليلاً الأسعار ويتأكد من توافر السلع بالأسواق ‎ بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد ليلاً الأسعار ويتأكد من توافر السلع بالأسواق ‎

المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف خلال تفقده المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع

تفقد في ساعات متأخرة من ليلة أمس مرتجلاً المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، عددًا من المحلات والمولات التجارية بمدينة بني سويف للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وذلك في حضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، ومحسن فرغلي مدير عام ، وأحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وكلف المحافظ مديرعام التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والسلع التموينية وإعداد تقارير على مدار اليوم تتضمن تحديد السلع الأساسية المتوافرة وأسعارها والسلع التي يوجد بها نقص لإتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة في هذا الشأن.

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