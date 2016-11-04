غدًا.. محاكمة المتهمين فى قضية اغتيال «النائب العام»

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ “أنصار بيت المقدس”، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.