وزير التخطيط : الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة خلال الفترة الحالية تنفذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف تحقيق درجات أعلى من النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات و توفير فرص عمل منتج ولائق و مستوى معيشة مرتفع للمواطنين وذلك جنبا إلى جنب مع جذب الاستثمارات المحلية والعالمية و تقليل الواردات وتعميق الصناعة .

وأوضح العربي فى بيان له اليوم ان اهم الملفات فى البرنامج قانون القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبي مبسط وعادل فضلا عن ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق قانون الخدمة المدنية واتباع سياسية نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة فى السوق وإبادة رصيد الاحتياطي النقدي .

وأضاف أن ذلك بجانب التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية بما يشمل برنامج التغذية المدرسية والحد من عمالة الأطفال ،ودمج اطفال الشوارع ،وتطوير العشوائيات بجانب تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والنظافة والتوسع فى برنامج دعم المرأة المعبلة وذو الاحتياجات الخاصة .

وأشار إلى برنامج الحكومة يشمل ايضا الأجندة التشريعية منها اعداد قانون تسوية المنازعات الضريبة و تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإصدار قانون جديد الافلاس وقانون شركات الشخص الواحد بجانب قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية ،واعداد قانون الأراضي الموحدة ومشروع القأنون الجمركي الموحد والقانون الجديد للمزايدات والمناقصات الحكومية.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة يتفق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة ختى يونية 2018 تؤهلها للحصول على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية مشيرا إلى أن الدليل على ذلك توصل الحكومة إلى اتفآق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى والذى يستهدف خفض الدين العام من نحو 98 % من الناتج المحلي هلال عام 2015_2016 إلى 88%عام 2018 _2019 من خلال زيادة الايرادات وترشيد الانفاق بهدف اتاحة الموارد العامة لانفاق على المجالات ذات الأولوية بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة فى مجال البنية الأساسية.

أ ش أ