وزير خارجية بريطانيا يبحث انسحاب بلاده من الاتحاد الأوربي في أول زيارة له إلى ألمانيا

يجتمع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس ديوان المستشارية الألمانية بيتر ألتماير، خلال أول زيارة رسمية له إلى ألمانيا.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من صدور حكم المحكمة العليا البريطانية بضرورة أن يصوت البرلمان البريطاني أولا بشأن ما إذا كانت لندن يمكن أن تبدأ عملية الانسحاب من الاتحاد أم لا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أنه من المتوقع أن تبلغ رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر اليوم الجمعة أنها تعتزم البدء في عملية تفاوضية تستمر عامين للانسحاب من الاتحاد بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.

وجدد شتاينماير أمس الخميس موقف حكومته بأنه يتعين البدء في المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد في أقرب وقت ممكن، مضيفاً “أعتقد أننا يمكننا توقع حدوث ذلك في بداية العام. يتعين أن تبدأ المفاوضات بعد ذلك بقليل”.