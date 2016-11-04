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بالصور..وزير الدفاع يطمئن على الحالة الصحية لمصابى العمليات العسكرية

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وزير الدفاع يطمئن على أحد المصابين

وزير الدفاع يطمئن على أحد المصابين

زار الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، الجمعة، مصابى العمليات من أبناء القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم وواجباتهم خلال العمليات العسكرية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى فى سيناء، لتطهير البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، والذين يخضعون للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة .

وأكد القائد العام، خلال بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، الجمعة، اعتزاز القوات المسلحة والشعب المصرى بقواته المسلحة، وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات فى مواجهة الإرهاب .

ووجه الفريق أول صدقى صبحى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن واستقراره .

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