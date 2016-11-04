مايا مرسي تعرض تجارب «القومى للمرأة» في معرض التنمية بالإمارات

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على ضرورة إنشاء لجنة الجنوب-الجنوب للنوع الاجتماعى لعرض النماذج الناجحة والمبادرات المجتمعية فى مجال تضمين النوع الاجتماعى والعمل على برامج لبناء القدرات والتدريب وضمان إدماج النساء فى السلاسل الإنتاجية مع العمل على إعداد إحصاءات مصنفة حسب النوع الاجتماعى.

جاء ذلك في ختام الكلمة التي ألقتها مرسي فى فعاليات اليوم الرابع فى المعرض العالمى للتنمية بلدان الجنوب- الجنوب بالإمارات العربية المتحدة الذى يعقد هذا العام تحت عنوان ” تحسين الابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 ” خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2016 حيث يسهم المعرض العالمى للتنمية فى تبادل التجارب والخبرات والمبادرات الناجحة بين بلدان الجنوب-، كما يهدف الى التشبيك بين الدول بعضها البعض والمؤسسات التنموية المختلفة .

وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، أن الدكتورة مايا مرسى تناولت فى كلمتها إطلاق مصر لاستراتيجية مصر 2030 فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ، حيث قام المجلس فى هذا الإطار بوضع “رؤية المرأة المصرية 2030 ” للتأكد من تضمين مفهوم النوع الاجتماعى فى الاستراتيجية الوطنية.

وعرضت رئيس المجلس تجربة ختم المساواة بين الجنسين والذى يعمل على دعم ودفع الشركات لتحقيق المساواة فى الأجور ، التوازن بين سياسات العمل والأسرة ، تقلد المرأة المواقع القيادية ومكافحة سياسات التمييز ضد المرأة …وقد تم فى هذا الإطار عمل مراجعة لسياسات عدد من الشركات وتم منح عشر شركات ختم المساواة.

كما استعرضت مشروع قرية واحدة منتج واحد والذى يعمل على دعم الميزة التنافسية لمنتجات كل قرية لتحفيز انشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا مع دعم التجمعات الإنتاجية

وتم عرض نموذج مشروع القروض والادخار والذى بدأ كتجربة رائدة فى الهند وأوضحت فى هذا السياق أن هناك أكثر من 18000 سيدة ورجل فى مصر من المشاركون فى هذا المشروع ووصل حجم المحفظة الادخارية لهم 8 مليون جنيه مصرى. بالإضافة إلى نموذج معسكرات الشباب الابتكارية والذى يهدف إلى دعم الابتكار الاجتماعى من خلال تكنولوجيا المعلومات

وأضافت مرسى أنه إيمانا من المجلس القومى المرأة بضرورة تغيير الصور النمطية السلبية حول المرأة، فقد تم إطلاق حملة رائدة لتمكين المرأة تحت عنوان “تاء مربوطة”، والتى حققت نجاحا باهرا خلال 4 شهور ووصلت إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة.