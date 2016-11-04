وزير التخطيط: ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 407.5 مليار جنيه

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المنفذة لتبلغ 407.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015_2016 مشيرا إلى أنها حققت نمو بنحو 17 % مقارنة بالعام السابق عليه.

وقال العربي، فى بيان صادر عنه اليوم، إن قطاعات الأنشطة الاستخراجية والتحويلية والنقل والتخزين والأنشائية والخدمات الاجتماعية على 63 % من الإجمالي .

وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص فى هذه القطاعات بلغت 58 % بينما بلغت مساهمة القطاع الحكومي نحو 17.5% فى حين بلغت مساهمة استثمارات الهيئات الاقتصادية 16% والشركات العامة 8.5% من جملة الاستثمارات المنفذة .

وأشار إلى أن قطاع النشيد والبناء حقق معدل نمو بنحو 10.8 % والاتصالات 8.4% و الكهرباء بنحو7.1% والنقل والتخزين نحو 5.4 % د مرجعا السبب إلى ارتفاع حجم الاستثمارات فى قطاع الإسكان الاجتماعي والطرق والبنية الأساسية.

ولفت إلى تراجع قطاع السياحة بنحو 28.7 % وقطاع الاستخرجات حقق نمو سالب 5.3%نتيجة لتراجع اسعار النفط العالمية.

أ ش أ