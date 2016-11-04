ضبط نصاب أوهم خريجين ثانوى بالإسكندرية بإلحاقهم بجامعة أوكرانية بـ5500 دولار

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مدير شركة، نصب على خريجى الثانوية العامة عن طريق إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بجامعة أوكرانية والاستيلاء منهم على 5500 دولار لكل طالب.

ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام "السيد.م "- 51 سنة مدير شركة بالنصب والاحتيال على الطلبة "خريجى الثانوية العامة – الأزهرية -الدبلومه الأمريكية " والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها "5500" دولار أمريكى من كل طالب بعد إيهامهم بأنه الوكيل المعتمد لجامعة أوكرانية بالشرق الأوسط وقدرته على إلحاقهم بتلك الجامعة بجميع تخصصاتها دون التقيد بمجموع الدراجات ومنحهم شهادات علمية معتمدة دولياً ومحلياً، وإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب الطلبة راغبى الحصول على الشهادات العلمية فى المجالات المختلفة وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم إلى دولة أوكرانيا.

بالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات أفاد بعدم وجود وكلاء لجامعة أوكرانيا بمصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضبط بمقر الشركة "جهاز حاسب آلى – جهاز اسكنر- خاتم خاص بالشركة - أوراق منسوب صدورها للمجلس الأعلى للجامعات وشهادات ثانوية عامة "مزورة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر أحوال قسم جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.