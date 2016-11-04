الأرصاد .. غدا طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد

كتبت أسماء نصار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس معتدلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة أول الليل، بارد فى آخره، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية غداً السبت.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 25

الإسكندرية 16 25

مطروح 14 26

بورسعيد 20 25

دمياط 18 24

بلطيم 18 24

الإسماعيلية 15 26

السويس 17 25

العريش 15 26

نخل 10 23

طابا 15 24

الطور 17 27

مرسى علم 19 27

الغردقة 19 28

شرم الشيخ 21 28

رفح 14 25

كاترين 08 19

سيوة 13 26

المنيا 14 25

الفيوم 15 26

رأس سدر 17 25

أبوسمبل 15 29

وسط الدلتا 18 24

أسيوط 13 26

سوهاج 16 26

الأقصر 15 29

أسوان 16 30

شلاتين 20 30

حلايب 23 27

الوادى الجديد 15 27

قنا 15 29

نويبع 21 27

السلوم 16 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 38

المدينة 22 33

الرياض 18 31

المنامة 24 29

أبوظبى 24 31

الدوحة 23 34

الكويت 14 30

دمشق 07 23

بيروت 18 24

عمان 12 21

القدس 11 19

غزة 16 26

بغداد 11 25

مسقط 23 32

صنعاء 08 24

الخرطوم 25 37

طرابلس 15 28

تونس 16 29

الجزائر 18 32

الرباط 15 24

نواكشوط 22 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 14

اسطنبول 13 17

اسلام اباد 13 27

نيودلهى 16 30

جاكرتا 25 31

بكين 05 18

كوالامبور 24 31

طوكيو 10 19

أثينا 14 21

روما 14 22

باريس 07 11

مدريد 09 14

برلين 04 10

لندن 02 09

مونتريال 01 09

موسكو 4- 02

نيويورك 07 17

واشنطن 07 18