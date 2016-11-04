شباب ضاحية الرحمانية يرفعون العلم في الشارقة

رفع شباب متطوعون من سكان ضاحية الرحمانية بالشارقة علم الدولة احتفاء بيوم العلم على مدخل الضاحيه تأكيدا منهم على شموخ الوطن وعزته وفخرهم بقياديته وتقدم فريق الشباب المتطوعين يوسف الخاجة الذي دعا جميع الشباب للمشاركة في رفع العلم الإماراتي وسط حيهم السكني في الضاحية.

وأكد يوسف الخاجة أن " يوم العلم " يمثل رمزا للوحدة والوفاق على الساحة الإماراتية وتجديدا للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيدا لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل المناطق والمنازل الإماراتية العامرة بالعز تأكيدا على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء الإمارات .

وقال عدد من الشباب المشاركين في فعالية يوم العلم إن الإماراتيين جميعا يستذكرون خلال احتفالهم بـ" يوم العلم " مسيرة التمكين الشاملة التي قادها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إلى أرفع المراتب المتقدمة في العالم .. وباتت دولة الإمارات بفضل هذه المسيرة تقدم أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي القضاء والعدل والمساواة بين بني الإنسان المواطن والمقيم على حد سواء بصرف النظر عن الدين والجنس واللغة وفي التقدم الاقتصادي والاجتماعي واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة.