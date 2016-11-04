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ضابط مرور يضبط عاطلا بعد مطاردته لاعتدائه على مهندس وسرقته فى الهرم

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ضابط مرور يضبط عاطلا بعد مطاردته لاعتدائه على مهندس وسرقته فى الهرم ضابط مرور يضبط عاطلا بعد مطاردته لاعتدائه على مهندس وسرقته فى الهرم

ارشيفية

طارد ضابط بمرور الجيزة، عاطلا عقب اعتدائه على مهندس والاستيلاء على حقيبة تحتوى على مبلغ مالى بالهرم، وتمكن من ضبطه وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

أثناء متابعة النقيب رامى عبد الباسط ضابط بمرور الجيزة، للحالة المرورية بميدان الرماية بالهرم، استغاث به “نور الدين.ح” مهندس مصاب بجرح برأسه، وأفاد أن مجهولا اعتدى عليه بـ”مطواة”، واستولى منه على حقيبة تحتوى على 8 آلاف جنيه وأوراق خاصة وفر هاربا.

وعلى الفور تمكن الضابط من مطاردة المتهم وضبطه وبحوزته الحقيبة، وتبين أنه يدعى “محمود.ع” عاطل، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

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