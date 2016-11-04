لجنة «الشباب المحبوسين» تُعلن استمارة وبريد إليكترونى للإبلاغ عن حالات لفحصها

أعلنت لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين، على ذمة قضايا، الجمعة، أنها خصصت موقعًا يمكن المواطنين من ملء الاستمارة الآتية للتبليغ عن أى حالة مطلوب فحصها:

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أو إرسال البيانات على البريد الالكتروني للجنة:

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كان مكتب إعلام الرئيس قد أعلن تشكيل لجنة خماسية لدراسة حالات الشباب المحبوسين، وتقديم حصر للرئاسة تمهيدًا للإفراج عن أي شاب لم يثبت تورطه في حالات عنف، وذلك استجابة لمطالب مؤتمر الشباب الذي نظم في شرم الشيخ وحضره الرئيس والحكومة وممثلين عن الأحزاب وإعلاميين وساسة.

وتتشكل اللجنة من دكتور أسامة الغزالي حرب، والكاتبة نشوي الحوفي، والنائب طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز وكريم السقا.

وأعلنت اللجنة أنها ستجتمع غدًا السبت لبدء فحص طلبات الدارسين أولاً، لسرعة الفصل والإنجاز لمن هم في مراحل دراسية.