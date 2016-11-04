الداخلية: انفجار «مدينة نصر» استهدف أحد قضاة محاكمة «مرسي»

قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، إنه بتاريخ اليوم الجمعة انفجرت إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بجوار قطعة أرض فضاء أمام عمارات التوفيقية بنهاية شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وذلك أثناء مرور سيارة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات بإحدى دوائر القاهرة “سبق له نظر بعض قضايا عناصر الإرهاب من بينها إحدى قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى”.

وأكد المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية الجمعة، أن الحادث لم يسفر عن إصابة المستشار أحمد أبو الفتوح، أو أحدٍ من المواطنين، وانحصرت التلفيات فى عددٍ من السيارات المتوقفة بالمنطقة.

وأوضح المصدر، أن قوات أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان وقوع الحادث، وجار تمشيط المنطقة فى محاولة لضبط الجناة، والوقوف على أبعاده وملابساته.