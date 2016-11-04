غدًا.. الحكم على «العائدون من ليبيا»

تصُدر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها على المتهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «العائدون من ليبيا».

يصُدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق كلا من “أحمد إمام محمد السيد، 33 سنة، إمام وخطيب بالاوقاف، ومحمود عيد أحمد خليل، 23 سنة، خراط، إلي فضيلة المفتى لابداء الرأي الشرعي فى شأن اعدامهما.

كانت النيابة في فبراير من عام 2015 قد أحالت المتهمين الـ 16 وهم أحمد إمام محمد السيد “33سنة ـ إمام وخطيب بالأوقاف، ومصطفى عبدالوهاب روضى، محبوس “27 سنة، محاسب”وأنور وجدى محمد إبراهيم، محبوس “43سنة، مدرس” وعبدالحميد نبوى همام، هارب، و أحمد وجدى محمد إبراهيم، هارب، و أحمد كامل محمد يوسف “28سنة، سائق” وبدر البيومى شديد حسنين “37 سنة، محامى” ومحمد رمضان ظهير عبدالكريم “37 سنة، سائق” ومحمود عيد أحمد خليل “23 سنة، خراط” ويحيى محمد السيد محمود فرماوى “26 سنة” وعمرو فاروق صابر محمود “34سنة، موظف بإدارة البريد بشرق القاهرة” ومحمد فاروق عبد الرحمن محمد “34سنة، ميكانيكى” وأشرف السيد أبو المجد محمد “48 سنة” موظف بشركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات، في القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية المقيدة برقم7016 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا للمحاكمة الجنائية لانهم إنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

حيث تم ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا لقيامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الأنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها، أن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.