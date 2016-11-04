أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 4 أطنان سلع تموينية و1.5 طن «ثنر» غير صالحة للاستخدام فى الغربية

Google+ Print
ضبط 4 أطنان سلع تموينية و1.5 طن «ثنر» غير صالحة للاستخدام فى الغربية ضبط 4 أطنان سلع تموينية و1.5 طن «ثنر» غير صالحة للاستخدام فى الغربية

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

شن ضباط مباحث بالغربية، حملة مكبرة لضبط المخالفين بمدن ومراكز المحافظة، استهدفت المرور بدائرة مركزى كفر الزيات وبسيون لضبط المنتجات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، والمرور على محال البقالة التموينية.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين خلال حملة مكبرة، من ضبط “ياسر. م. ع .ش” 35 سنة، صاحب مخزن بويات بقريه أبو حمر مركز بسيون ومقيم بذات الناحية، وبحوزته (1.134 طن) مذيبات (ثنر) غير صالحة للاستهلاك، و40 كيلو جرام قطن طبى، فى المحضر رقم 17997 لسنة 2016.

كما تمكنت الحملة من ضبط “عبد العظيم ح ع” 40 سنة مقيم بقرية شنرة البحرية مركز السنطة، المدير المسئول عن محل بقالة تموينية ملك “فوقية ع ا” وبحوزته 440 عبوة سكر تموينى، و2100 عبوة زيت تموينى، و1180 عبوة أرز تموينى، و780 عبوة مكرونة، و200 عبوة دقيق مربوط صرفه على البطاقات التموينية، فى المحضر رقم 21890 جنح مركز السنطة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين