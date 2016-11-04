ضبط 4 أطنان سلع تموينية و1.5 طن «ثنر» غير صالحة للاستخدام فى الغربية

مراسل«ONA»:

شن ضباط مباحث التموين بالغربية، حملة مكبرة لضبط المخالفين بمدن ومراكز المحافظة، استهدفت المرور بدائرة مركزى كفر الزيات وبسيون لضبط المنتجات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، والمرور على محال البقالة التموينية.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين خلال حملة مكبرة، من ضبط “ياسر. م. ع .ش” 35 سنة، صاحب مخزن بويات بقريه أبو حمر مركز بسيون ومقيم بذات الناحية، وبحوزته (1.134 طن) مذيبات (ثنر) غير صالحة للاستهلاك، و40 كيلو جرام قطن طبى، فى المحضر رقم 17997 لسنة 2016.

كما تمكنت الحملة من ضبط “عبد العظيم ح ع” 40 سنة مقيم بقرية شنرة البحرية مركز السنطة، المدير المسئول عن محل بقالة تموينية ملك “فوقية ع ا” وبحوزته 440 عبوة سكر تموينى، و2100 عبوة زيت تموينى، و1180 عبوة أرز تموينى، و780 عبوة مكرونة، و200 عبوة دقيق مربوط صرفه على البطاقات التموينية، فى المحضر رقم 21890 جنح مركز السنطة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.