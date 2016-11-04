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«ميناء دمياط» يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

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«ميناء دمياط» يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة «ميناء دمياط» يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط

مراسل«ONA»:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادرت الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 29 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وغادر “الميناء” عدد (1 ) قطار بحمولة ( 1293 ) طن قمح و( 67 ) سيارة نقل بحمولة ( 3120 ) طن قمح، وقطار بحمولة ( 1216 ) طن سكر، وبذلك وصل رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 120670 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 72881 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 3232 طن يوريا و9900 طن ملح و1800 طن فوسفات و674 حديد .

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