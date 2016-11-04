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عودة «مؤمن زكريا» لتشكيل الاهلى أمام طنطا

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عودة «مؤمن زكريا» لتشكيل الاهلى أمام طنطا عودة «مؤمن زكريا» لتشكيل الاهلى أمام طنطا

أرشيفية

تقام اليوم الجمعة، مباراة الاهلى وطنطا فى الدورى المصرى لكرة القدم فى الأسبوع الثامن، ويحرص الاهلى على الخروج بنقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة السعي نحو صدارة مسابقة الدورى المصرى خاصة بعد التعادل المخيب للامال أمام الإتحاد السكندري، بينما يسعي فريق طنطا لتسجيل تاريخ جديد له بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي من أجل مواصلة تحسين موقعه فى جدول الدورى المصرى.

ويحتاج الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد التعثر في آخر جولتين حيث تعادل سلبيًا أمام بتورجت ثم عادل ليتعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين، في المقابل يريد فريق طنطا الخروج بنقطة على أقل تقدير والهروب من شبح الخسائر المتكررة حيث تلقى أبناء “السيد البدوي” خسارة عريضة في الجولة السابقة على يد المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0.

وأعلن حسام البدرى عن التشكيلة التى يخوض بها فريقه اللقاء، ومن المقرر تشهد تشكيلة الأهلي عودة مؤمن زكريا بدلًا من كريم نيدفيد والذي استبعد من القائمة.

ومن المقرر أن يبدأ «البدري» بتشكيلة مُكونة من، حراسة المرمى: شريف إكرامي. و خط الدفاع، علي معلول – أحمد حجازي – سعد الدين سمير – أحمد فتحي، و خط الوسط الدفاعي، حسام غالي – عمرو السولية، خط الوسط الهجومي، وليد سليمان – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا.

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