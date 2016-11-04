إمام الحرم المكي يحذر من الاستهانة بالشعائر المقدسة

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد الغامدى من الاستهانة بالشعائر المقدسة وعدم تعظيمها وتقدسيها.

وقال الغامدى، فى خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام ” أن من صور الاستهانة والاستخفاف بالشريعة ومقام النبوة عدم تعظيم وتقديس الشعائر الزمانية والمكانية التى أمر الله تعالى بتعظيمها، وحث النبى صلى الله عليه وسلم على حبها وإجلالها، ومن ذلك شهر الله الحرم محرم ومكة المشرفة والمدينة النبوية المنورة وبيت المقدس الشريف، وهى من أعظم شعائر الدين ومقدسات المسلمين المباركة التى باركها الله تعالى وقدسها والتى كانت منذ القدم شوكة وغصة وغيظا للأعداء.

وتابع قائلا: – ” أن اليهود ما زالوا يعبثون فى المسجد الأقصى فسادا وقتلا وتخريبا، ثم جاء قوم طائفيون حاقدون على مقدسات المسلمين فشابهوا اليهود فى أفعالهم وأرادوا أن تكون مكة خرابا يبابا فى شهر الله الحرام كما كان يريد أبرهة ومن تشبه به على مر العصور، لكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد وأبطل كيدهم ومكرهم وحمى حرمه وبيته العظيم.

أ ش أ