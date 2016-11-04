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غدًا.. محاكمة 23 متهمًا في أحداث السفارة الأمركية الثانية

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غدًا.. محاكمة 23 متهمًا في أحداث السفارة الأمركية الثانية غدًا.. محاكمة 23 متهمًا في أحداث السفارة الأمركية الثانية

أرشيفية

تنظر غدًا، السبت، الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، عددًا من الاتهامات، من بينها، التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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