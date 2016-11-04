ضبط لحوم ودواجن ومبيدات زراعية فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية

مراسل«ONA»:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والقضاء على كافه صور استغلال المواطنين والتصدي الحاسم لمرتكبي جرائم الغش التجاري .

وكان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطاراً من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بشن ضباط التموين حملة مكبرة لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة رقم 4513 “ع. م.أ”، قياده ” أسامه. أ. م. ج 23 سنة” مقيم بقرية كفر دمتنو، مركز المحلة، حال مرورها امام نقطه مرور الرجديه بثان طنطا، محمله بـ377 كيلو لحوم دواجن غير صالحه للاستهلاك، فى المحضر 37400 جنح قسم ثان طنطا.

وضبط ” أحمد. إ. ا 42 سنة” صاحب محل مبيدات بقرية صرد – مركز قطور، وبحوزته 24 عبوه مبيدات زراعيه محظور تداولها وغير مسجله بوزارة الزراعة، فى المحضر 27594 جنح مركز قطور.

وألقى القبض على ” علاء. س. ع. ب 45 سنة” صاحب محل مبيدات بقريه منشاة العيارى، مركز قطور، وبحوزته 21 عبوه مبيدات زراعيه محظور تداولها وغير مسجله بوزاره الزراعة، فى المحضر 27593 جنح مركز قطور .

كما تم ضبط ” ياسر. م. ع. ش 35 سنة” صاحب مخزن بويات بقريه أبو حمر مركز بسيون، مقيم بذات الناحية، وبحوزته 1.134 طن مذيبات ( ثنر ) غير صالحه للاستهلاك، و 40 كيلو جرام قطن طبى، فى المحضر 17997 جنح مركز بسيون.

وشملت الحملة قضايا 25 قضية متنوعة وعدم حمل شهادة صحية، و 24 عدم الاعلان عن الاسعار.