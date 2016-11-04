كتبت: حنان فايد

ذكرت صحيفة التايمز، البريطانية، أن نشطاء يخشون من إعدام المملكة العربية السعودية، رجلً معوقاً، يعانى من عمى جزئى وطرش، لمشاركته فى احتجاجات ضد الحكومة.

وأفادت الصحيفة، الجمعة، أن محكمة جنائية خاصة فى الرياض قضت بإعدام منير آدم، البالغ من العمر 23 عاماً، لمشاركته فى "هجمات ضد الشرطة" واعتداءات أخرى وقعت خلال الاحتجاجات فى منطقة ذات غالبية شيعية فى المملكة عام 2011.

وبحسب مقتطفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية عن الصحيفة، فقد تم اعتقال آدم فى فبراير عام 2012 بتهمة مشاركته فى الاحتجاجات التى وقعت فى مدينته "القطيف" قبل عام من هذا التاريخ.

ويشير تقرير الصحيفة الى أن عائلة آدم أصدرت بياناً رفضت فيه الحكم عليه وتقول إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، وإنه وقع على ورقة الاعتراف بعد تعذيبه وضربه بشدة، ما أدى إلى فقدانه السمع نهائياً بالأذن الوحيدة التى كان يسمع بها.

وينقل التقرير عن جماعة "Reprieve" الحقوقية المعارضة لعقوبة الإعدام قولها إن أشخاصاً قُصر كانوا من بين 47 من المحتجين، وبعضهم من المتهمين بأنهم من أتباع تنظيم القاعدة، الذين أعدموا فى يوم واحد يناير الماضى، وإن آدم يواجه الآن مصيرا مماثلا.

وتضيف الجماعة أن حلفاء مقربين للسعودية، من بينهم بريطانيا، حضوا المملكة على اطلاق سراح آدم فضلا عن قصر ممن حُكم عليهم بالموت لمشاركتهم فى الاحتجاجات.

التايمز: نشطاء يطالبون السعودية بعدم إعدام معوق احتج ضد الحكومة