أمريكية ترفع دعوى قضائية على كازينو

أوردت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن كاثرين بوكمان وهي من سكان نيويورك قررت رفع دعوى على كازينو محلي، لرفض إدارته دفع الأموال التي ربحتها بقيمة 43 مليون دولار.

وقال المحامي ألان ريبكي إن مثل هذا التصرف مع موكلته غير منصف، بحسب “روسيا اليوم”.

وصرحت إدارة كازينو Resorts World من جهتها بأن الجهاز الآلي الذي ربحت من خلاله كاثرين هذا المبلغ الهائل، كان متعطلا وأن مقدار الربح الذي ظهر على شاشته لا يتناسب مع الواقع.

واقترحت الإدارة على المرأة أن تتسلم ربحها الحقيقي وقدره 2.25 دولار. كما وعدتها بتقديم وجبة غداء مجانية لها، وأضافت أن أكبر قيمة ربح من خلال جهاز Sphinx الآلي تساوي 6.5 ألف دولار.

وقد حققت بوكمان فوزها في أغسطس/آب الماضي حينما ترجتها إدارة الكازينو أن تغادر نادي القمار وتعود إليه في اليوم التالي.

وصرحت كاثرين بأنها تنوي صرف مبلغ كبير من ربحها على شراء صالون حلاقة لابنها وتقديم مساعدات مادية للمحتاجين.