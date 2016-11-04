الإسكان: 10478 حاجزا لـ 10616 وحدة بالمرحلة التكميلية لمشروع "دار مصر"

كتب أحمد حسن

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن معدلات حجز 10616 وحدة سكنية متبقية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، سبق أن طرحتها الوزارة فى مرحلة تكميلية للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع، الذين لم يوفقوا فى الحصول على الوحدات من خلال القرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز السابق سدادها، حيث تم غلق باب الحجز يوم الأحد الماضى 30/10/2016.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حسب بيان إعلامى اليوم، إن التقرير تضمن تقدم 10478 مواطناً لحجز 10616 وحدة سكنية بـ12 مدينة جديدة، ففى مدينة 6 أكتوبر تقدم 515 مواطناً لحجز 2286 وحدة، وفى مدينة الشيخ زايد تقدم 1125 مواطناً لحجز 43 وحدة، وفى مدينة الشروق تقدم 962 مواطناً لحجز 367 وحدة، وفى مدينة بدر تقدم 73 مواطناً لحجز 1262 وحدة، وفى مدينة القاهرة الجديدة تقدم 4966 مواطناً لحجز 1039 وحدة.

وفى مدينة العاشر من رمضان تقدم 151 مواطناً لحجز 2065 وحدة، وفى مدينة المنيا الجديدة تقدم 299 مواطناً لحجز 5 وحدات، وفى مدينة 15 مايو تقدم 11 مواطناً لحجز 859 وحدة، وفى مدينة العبور تقدم 713 مواطناً لحجز 636 وحدة، وفى مدينة دمياط الجديدة تقدم 1663 مواطناً لحجز 983 وحدة،

وأضاف مدبوى، أن مدن "القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، والمنيا الجديدة"، شهدت إقبالاً شديداً لحجز الوحدات بها، موضحاً أن مدينتى السادات وبها 541 وحدة، وبرج العرب وبها 530 وحدة، لم يتم الحجز بهما، مشيرا إلى أن الوحدات المتبقية بالمشروع، والتى تم طرحها، يقتصر التقديم لها على من لم يوفقوا فى الحصول على الوحدات من خلال القرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما للمرحلتين السابقتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز السابق سدادها.

وتتوزع الوحدات كما يلى: "وحدات متبقية بالأدوار: المتكرر والأرضى والأخير، بمدن: القاهرة الجديدة، وبدر، والسادات، و15 مايو، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، إضافة لوحدات متبقية بالدورين الأرضى والأخير فقط، بمدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوحدات بمساحات تتراوح بين 115 م2 و150 م2، وأنه سيتم اجراء قرعة يدوية وعلنية للمتقدمين لتعديل الرغبة فقط بكل مدينة لتحديد الفائزين والتخصيص لهم طبقاً للعدد المتاح من الوحدات السكنية المعروضة والموضحة بكراسة الشروط، وأعداد المتقدمين لها خلال فترة التقدم لتعديل الرغبة، وسيتم الإعلان قريبا عن موعد ومكان إجراء القرعة لكل مدينة.