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اليوم.. ارتفاع أسعار الخضروات بـ «العبور»

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اليوم.. ارتفاع أسعار الخضروات بـ «العبور» اليوم.. ارتفاع أسعار الخضروات بـ «العبور»

أرشيفية

ارتفعت معظم الخضراوات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطس لما بين 2.5 و4.9 جنيه، بارتفاعٍ قدره 20 قرشًا، وسجل سعر كيلو الكوسة نحو 3.7 جنيه، بارتفاع قيمته 70 قرشًا، أما البصل فتراوح سعره بين 2 و4 جنيهات، بارتفاعٍ قيمته جنيه واحد، والجزر بـ2 و2.5 جنيه، والفلفل الرومي بـ4 جنيهات، مرتفعًا بقيمة 30 قرشًا، والخيار البلدي بـ2.5 جنيه، مرتفعًا بقيمة 30 قرشًا.

فيما سجل سعر الطماطم 1.8 جنيه للكيلو، بتراجع قيمته 20 قرشًا، كما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.8 و1.7 جنيه، متراجعًا بقيمة 80 قرشًا، والفلفل البلدي بين 2 و3 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة للفاكهة سجل البرتقال البلدي جنيهين للكيلو، وبلغ سعر برتقال السكري 2.0 جنيه، متراجعًا بقيمة 50 قرشًا، فيما تراوح سجل كيلو الجريب فروت بين 1.8 و3 جنيهات، وسجل سعر كيلو التفاح الأمريكي نحو 14 جنيهًا للكيلو، و6 جنيهات لكيلو التين البرشومي، والرمان بـ5 جنيهات للكيلو.

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