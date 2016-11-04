«الداخلية»: ضبط 371 قضية تهرب ضريبى و387 سيارة لمخالفتها الإعفاء الجمركى

تمكنت شرطة التهريب الضريبى بوزراة الداخلية، من ضبط 371 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة.

وضبطت شرطة التهرب الضريبى، خلال شهر، 326 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتم عرضها على الدوائر الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وضبط 387 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، و1170 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 916 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة.