القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان مناورة «العقبة 2016»

غادرت عناصر من القوات المسلحة متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى أنشطة وفعاليات التدريب المشترك ” العقبة 2016 ” ، والذى يستمر فى الفترة من 5 – 25 نوفمبر الجارى، بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات التدخل السريع والقوات الخاصة من الجانبين، وذك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيدًا للعلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

يشتمل التدريب، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، الجمعة، على العديد من الأنشطة والفعاليات لنقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من البلدين الشقيقين لتنفيذ مختلف المهام بمشاركة تشكيلات من الوحدات الميكانيكية والمدرعة وعناصر الدعم من القوات البحرية والجوية، بهدف دعم وتأكيد قدرة العناصر المشاركة علي التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتنفيذ المهام المختلفة، ومواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الراهنة والمحتملة التى تستهدف أمن وإستقرار المنطقة .

وتضمنت مراحل الإعداد للتدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة فى الموضوعات العامة والتخصصية وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يساهم في تحقيق النقاط والأهداف التدريبية المشتركة، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجى للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول استعدادًا لإنطلاق فعاليات التدريب، الذى يحظى بإهتمام كبير من القيادة العامة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وينفذ للعام الثانى على التوالى بعد أن إستضافته مصر عام 2015 .