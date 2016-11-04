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بث مباشر من قلب مدينة حلب السورية عقب الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار

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بث مباشر من قلب مدينة حلب السورية عقب الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار بث مباشر من قلب مدينة حلب السورية عقب الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار

>كتب - أحمد جمعة

ينقل "اليوم السابع" بث مباشر من قلب مدينة حلب السورية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة 10 ساعات، والتى أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية.

دخلت الهدنة الإنسانية التى أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية في مدينة حلب السورية، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة وحتى السابعة مساء من نفس اليوم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سورية قد نظم ستة ممرات إنسانية مخصصة لخروج المدنيين، إضافة إلى ممرين مخصصين لخروج المسلحين بأسلحتهم، أحدهما يؤدى إلى الحدود مع تركيا والثانى إلى مدينة إدلب.

 

 


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