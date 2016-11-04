حبس أمين شرطة بمرور القاهرة وصديقه 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أمر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، بحبس أمين شرطة بإدارة مرور القاهرة، وصديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت معلومات سرية قد وردت إلى الرائد محمد غيث الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات العاشر، عن قيام أمين شرطة وصديقه بترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة مركز بلبيس.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكنت مأمورية قادها الرائد محمد غيث وبرفقته الرائد محمد الفرماوى، بإشراف العقيد أحمد رمضان رئيس مكافحة مخدرات إدارة العاشر، من ضبط "أحمد م ال" أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، و"أيمن إ ال" أثناء تواجدهما بالسيارة رقم 40703 ملاكى المنوفية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن نصف كيلو بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 47476 لسنة 2016 جنايات بلبيس.