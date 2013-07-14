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الحلقة الثالثة من "فرعون": "رجب" يتعرض لمحاولة اغتيال داخل محبسه

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الحلقة الثالثة من "فرعون": "رجب" يتعرض لمحاولة اغتيال داخل محبسه الحلقة الثالثة من "فرعون": "رجب" يتعرض لمحاولة اغتيال داخل محبسه

كتب : أمل القاضي منذ 40 دقيقة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "فرعون"، قيام "رجب فرعون"، الذي يجسد دوره الفنان خالد صالح، بتكليف "إبراهيم" ابن شقيقته بإدارة أعماله لحين انتهاء التحقيقات معه حول تورطه في مقتل سيدة المجتمع "سحر"، التي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد.

ويبدأ "إبراهيم" أولى مهامه بتنفيذ عملية فض اعتصام أمام إحدى المصانع، من خلال الزج بأفراد وافتعال أزمة مع المعتصمين حتى تنشب اشتباكات يتم خلالها هدم خيامهم وإشعال النيران فيها، وينجح إبراهيم في القيام بذلك، ويتابعه "فرعون" بالهاتف للإشراف على تنفيذ العملية.

وداخل محبسه، يتعرض "فرعون" لعملية اغتيال، وذلك بعد تناوله وجبة مسمومة تم إرسالها له من رجل يُدعى "البرغوتي"، يُنقل على إثرها إلى المستشفي، وفيها يتذكر "فرعون" أيامه الماضية، وتتوالى الأحداث لتوضيح مَن هو "المعلم برغوتي" الذي حاول قتله.

وتسير أحداث المسلسل بطريقة الـ"فلاش باك"، ويشارك في بطولته دينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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