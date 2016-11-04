أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مصنعى عصائر ولانشون غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالجيزة

Google+ Print
ضبط مصنعى عصائر ولانشون غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالجيزة ضبط مصنعى عصائر ولانشون غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث بالجيزة من ضبط مدير مصنع لإنتاج العصائر بأكتوبر لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى فى الإنتاج، وضبط بحوزته طن من المنتجات الفاسدة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بإشراف العميد مصطفى البكرى تفيد إدارة "ط.م" لمصنع لإنتاج العصائر بدون ترخيص بأكتوبر واستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى فى تصنيع المنتجات.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته طن من العصائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تم ضبط "ط.ص" مدير مصنع لانشون بأكتوبر لاستخدامه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط بحوزته طن و870 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك.

 

وألقى رجال المباحث القبض على "ع.م" لإدارته مخزن بدون ترخيص ببولاق الدكرور وتجميعه كميات من زيوت الطعام السابق استخدامها فى مصانع الشيبسى وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى، وضبط بحوزته طن زيوت.

 

كما تم القبض على "م.ر" مدير مصنع لإنتاج المعسل بأبو النمرس لاستخدامه خامات رديئة فى التصنيع، وضبط بحوزته نصف طن من مواد الإنتاج، وتما اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين