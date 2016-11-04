ضبط مصنعى عصائر ولانشون غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط مدير مصنع لإنتاج العصائر بأكتوبر لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى فى الإنتاج، وضبط بحوزته طن من المنتجات الفاسدة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بإشراف العميد مصطفى البكرى تفيد إدارة "ط.م" لمصنع لإنتاج العصائر بدون ترخيص بأكتوبر واستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى فى تصنيع المنتجات.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته طن من العصائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط "ط.ص" مدير مصنع لانشون بأكتوبر لاستخدامه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط بحوزته طن و870 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك.

وألقى رجال المباحث القبض على "ع.م" لإدارته مخزن بدون ترخيص ببولاق الدكرور وتجميعه كميات من زيوت الطعام السابق استخدامها فى مصانع الشيبسى وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى، وضبط بحوزته طن زيوت.

كما تم القبض على "م.ر" مدير مصنع لإنتاج المعسل بأبو النمرس لاستخدامه خامات رديئة فى التصنيع، وضبط بحوزته نصف طن من مواد الإنتاج، وتما اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.