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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلغاء  6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا، وقلة عدد ركابها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 825 والمتجهة الي العين، ورحلة رقم 106 و112 المتجهتان الي ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة جاسم .

كما تلقت إخطارين آخرين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 115 والمتجهة الي جاسم، ورحلة شركة اير كايرو رقم 447 والمتجهة الي ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

 وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركات الطيران لسفر الركاب على متن طائرات أخرى .

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