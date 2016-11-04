رئيسة كوريا الجنوبية تمنح «كيم بيونج جون» سلطة تسيير شئون الدولة

قال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، الجمعة 4 نوفمبر، إن الرئيسة “بارك كون – هيه” أعطت رئيس الوزراء المرشح كيم بيونغ جون سلطة تسيير شئون الدولة بعد التشاور الكامل الذي أجرته معه قبل ترشيحه.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مصدر في المكتب الرئاسي القول “لم تسمه”، إن رئيس الوزراء المرشح “كيم” سيتمتع بسلطة ترشيح الوزراء أو إقالتهم وفقا لتقديراته الخاصة.

وكان “كيم” قد ذكر – في مؤتمر صحفي أمس الخميس – أنه سيمارس جميع حقوق رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور في حال توليه المنصب، موضحا أنه طالب الرئيسة بارك بأن يكون مسئولا عن وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وقد قبلت الرئيسة بارك طلبه.

أ ش أ