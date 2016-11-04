أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"لقاء الجمهورية" يشيد بـ"إعلان بعبدا" للنأى بلبنان عن الصراعات بالمنطقة

Google+ Print
"لقاء الجمهورية" يشيد بـ"إعلان بعبدا" للنأى بلبنان عن الصراعات بالمنطقة "لقاء الجمهورية" يشيد بـ"إعلان بعبدا" للنأى بلبنان عن الصراعات بالمنطقة

>كتب - أحمد جمعة

أعرب "لقاء الجمهورية" فى لبنان، خلال اجتماعه الدورى برئاسة ميشال سليمان، عن ارتياحه لـِ"معانى إعلان بعبدا" فى خطاب القَسَم، الذى أكد ضرورة النأى بلبنان عن النيران المشتعلة بالمنطقة، ومنع انتقال أى شرارة إليه، وضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية، والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، آملاً أن يُشكِّل بوابة لعودة العلاقة بين لبنان والأشقاء العرب إلى ما كانت عليه.

 

ودعا "سليمان" إلى تطبيق "إعلان بعبدا" كاملاً، وإقرار قانون انتخابى على قاعدة النسبية وإقرار استراتيجية دفاعية والاستفادة من خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان واعتماد اللامركزية الإدارية وإيلاء الشباب والمرأة دوراً كبيراً فى الحياة السياسية.

 

وأعرب المجتمعون عن أملهم فى أن تتكلل مهمة الرئيس المكلف وتشكيل سعد الحريرى الوطنية بالنجاح، بعد نيله "شبه إجماع" البرلمان اللبنانى، مع ما لهذا النجاح من ارتداداتٍ إيجابية على المشهد اللبنانى التواق إلى عودة الحياة السياسية الدستورية إلى سابق عهدها بعد طول فراغ وتعطيل.

 

وتوجه "لقاء الجمهورية" بالتحية إلى رئاسة مجلس النواب، والحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام، على دورهما السيادى الذى اعتمد نهج الحوار فى إدارة "فراغ ما بين العهدين"، الذى أوصل البلاد إلى شفا الهاوية سياسياً، اجتماعياً واقتصادياً، منوهاً بالمجهود الجبار الذى قامت به المؤسسات الأمنية كافة، للحفاظ على أمن البلاد فى غياب قائدها الأعلى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب