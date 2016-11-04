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القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات بأكتوبر

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القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات بأكتوبر القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات بأكتوبر

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط 5 عاطلين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الكابلات فى أكتوبر، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى السرقة.

 

أثناء متابعة النقيب محمد فوزى معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، للحالة الأمنية، تمكن من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، أثناء محاولتهم سرقة كابلات من منطقة ليلة القدر التابعة لدائرة القسم، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى السرقة.

 

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات وبيعها لتجار الخردة، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


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