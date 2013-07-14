الحلقة الرابعة من "الرجل العناب": عصابة تعتدي على "هيصة" لمعرفة مكان "عصفور"

كتب : محمد عاشور منذ 39 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "الرابعة" من مسلسل "الرجل العناب" إحدى العصابات بالهجوم على منزل "عصفور"، الذي يلعب دوره الفنان "أحمد فهمي"، والاعتداء على والده "هيصة"، الذي يلعب دوره الفنان "يوسف عيد".

وطلبت العصابة من "هيصة" معرفة مكان "عصفور"، الذي فلت منهم في الحلقة الماضية بعدما تحول إلى رجل خارق.

وشاهدت العصابة "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان "هشام ماجد، أثناء تواجده بمنزل "عصفور"، وحاولوا اللحاق به إلا أنه تمكن من الهرب.

من ناحية أخرى، أنقذ "عصفور"، "سلمى"، التي تلعب دورها الفنانة "إنجي وجدان"، عندما سقط أحد الأعمدة ناحيتها، إلا أن عصفور منع العمود من السقوط ناحية "سلمى".

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.