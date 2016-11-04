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حمد الشرقي: العلم أمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته

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حمد الشرقي: العلم أمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته حمد الشرقي: العلم أمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة: «نجدد العهد والوعد لشعب الإمارات على خدمته ورفعته، ولتراب الإمارات على بذل الروح من أجله، ولعلم الإمارات على الإخلاص له وترسيخ مكانته».

وأضاف سموه في كلمة له بعد رفعه العلم بمناسبة «يوم العلم» مقابل قصر سموه في الرميلة بالفجيرة صباح أمس يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئه الفجيرة للثقافة والإعلام: «العلم هو أمانة تسلمناها من المؤسسين.. وهو أمانة عند أخي الشيخ خليفة وعندي وعند كل مواطن ومواطنة وهو أمانة بأيدي الأجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته».

وأكد أن دولة الإمارات شهدت اليوم لحظات تاريخية حيث التف شعبها وقيادته حول شعار واحد علم دولة الإمارات ووقفوا له وهتفوا بنداء واحد «عيشي بلادي».

وخاطب سموه الأطفال من حوله: «عاش علمنا.. وعاش اتحاد إماراتنا.. وعاشت بلادنا عزيزة أبية».

وجدد صاحب السمو الشيخ حمد الشرقي العهد بتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة علمنا وعزة بلادنا وتوفير العيش الكريم لشعبنا.

وأضاف: «دام الأمان وعاش العلم هو دعاؤنا دائماً، ونسأل الله أن يديم علينا خيره ونعمه وفضله».

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