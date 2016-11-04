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«أبوظبي للأوراق المالية» يرفع شعار «رايتنا عزتنا.. وقيادتنا قدوتنا»

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«أبوظبي للأوراق المالية» يرفع شعار «رايتنا عزتنا.. وقيادتنا قدوتنا» «أبوظبي للأوراق المالية» يرفع شعار «رايتنا عزتنا.. وقيادتنا قدوتنا»

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية بيوم العلم، الذي يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بمرور 12 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، وذلك بحضور الإدارة العليا للسوق وجميع الموظفين.وجرى خلال الحفل، الذي حمل خلاله المشاركون شعار «رايتنا عزتنا.. قيادتنا قدوتنا»، رفع العلم وسط ترديد النشيد الوطني. وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق إن يوم العلم وذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم هما مناسبتان عزيزتان على قلوبنا جميعاً ومحفزان على بذل المزيد من العطاء والعمل لرفعة شأن الوطن.

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