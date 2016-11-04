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تشييع جثمان الطفل سعيد خلفان النعيمي الذي سقط أثناء رفع العلم

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تم بعد صلاة الجمعة اليوم تشييع جثمان الطفل سعيد خلفان النعيمي الذي يبلغ من العمر 12 عاماً والذي توفي أمس بعد سقوطه من أعلى سطح منزل أسرته خلال محاولة تثبيت علم الدولة احتفالا بيوم العلم في منطقة أم غافة بالعين.

العلم الذي رفعه الطفل سعيد قبل سقوطه من سطح المنزل

وتعود تفاصيل الحادثة إلى سعي الطفل سعيد إلى الاحتفال بعلم الدولة وذلك بوضعه في مكان عال وبارز فوق سطح المنزل، واستعان في ذلك بكرسي خشبي وبعد أن قام بتثبيت العلم انزلقت قدمه فسقط من السطح على الأرض وأصيب في رأسه وفارق الحياة.

خال الطفل يتحدث للبيان

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