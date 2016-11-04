مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة

فازت مصر بعضوية لجنة القانون الدولي خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك استكمالاً للنجاحات المتتالية للدبلوماسية المصرية على صعيد الحصول على عضوية الأجهزة والمناصب الدولية،

وأكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، أن النجاح الذي حققه المرشح المصري السفير حسين حسونة في الانتخابات التي أجريت بالجمعية العام للأمم المتحدة اليوم، والتي تنافس على عضويتها أكثر من 11 مرشحاً أفريقياً، يعكس ثقل مصر الدولي، وثقة المجتمع الدولي في الكفاءات والخبرات المصرية، لا سيما في مجال القانون الدولي، حيث حصل المرشح المصري على 146 صوت، علماً بأن عدد الأصوات المطلوبة لعضوية اللجنة هو 97 صوتاً.