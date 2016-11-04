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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

>كتبت- رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلغاء  6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 825 والمتجهة إلى العين، ورحلة رقم 106 و112 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة جاسم.

كما تلقت إخطارين آخرين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 115 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة شركة اير كايرو رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركات الطيران لسفر الركاب على متن طائرات أخرى.

 


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