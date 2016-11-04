الحكومة: توزيع 5 مليون كارت ذكى للبترول على السيارات

كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن رفع الدعم عن الطاقة خطة تم اعتمادها من 2014 تدريجيا، موضحا أنه تم تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز 15 جنيها رغم أنها تكلف وزارة البترول أكثر من 60 جنيها.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تحريك الأسعار سيؤثر على القوة الشرائية، ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا من زيادة المعاشات والدعم غير المباشر المقدم على بطاقات التموين سيحسن من القدرة الشرائية.

ومن جانبه قال طارق الملا، وزير البترول ، أنه تم إصدار 5 مليون بطاقة كارت ذكي للسيارات، وجارى الانتهاء من الكروت الذكية للتوك توك وانتهاء المنظومة بالكامل، لافتا إلى أن الكارت الذكى نوعين إحداهما من المنبع لمنع التهريب ، والثانية هى التوزيع للمستهلك النهائى والجارى العمل عليها.