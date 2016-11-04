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القبض على سائق بحوزته 2.5 طن سكر تموينى داخل سيارة فى أسيوط

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القبض على سائق بحوزته 2.5 طن سكر تموينى داخل سيارة فى أسيوط القبض على سائق بحوزته 2.5 طن سكر تموينى داخل سيارة فى أسيوط

>أسيوط- هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث بمديرية أمن أسيوط، القبض على شخص بحوزته 2.5 طن سكر تموينى مدعم داخل سيارة قبل ترويجها بالسوق السوداء.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارآ من إدارة مباحث التموين، يفيد بتمكن قوة من مديرية التموين ومباحث التموين من القبض على" ش.ص.ا" 27 سنة، سائق مقيم دوينة، وذلك لتجميعه كميات كبيرة من السكر المدعم بغرض إعادة عرضها وترويجها بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وذلك أثناء تواجده بالسيارة قيادته رقم 9358 نقل أسيوط بناحية المعلمين أول أسيوط، وعلى متنها 2.5 طن سكر تموينى مدعم معبأة داخل 126 لفة زنة الواحدة 20 كيلو.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 


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مصر 365

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