الحلقة الخامسة من "الزوجة الثانية": عتمان يقنع حفيظة بزواجه حتى ينجب الطفل ويسجله باسمها

كتب : سلوى الزغبي منذ 38 دقيقة

في الحلقة الخامسة من مسلسل "الزوجة الثانية"، اجتمع العمدة عتمان مع أخيه علوان، في محاولة من علوان لاقناع أخيه بالزواج من أخرى، حتى ينجب الطفل الذي يحلم به، وهو ما فرح به عتمان وأكد لأخيه أن كان يفكر في نفس الشيء، وسمعتهم حفيظة وقامت بسب علوان، وهدأها عتمان وأخذها إلى غرفتها.

وأقنعها بأنها لعبة من أخيه حتى يفرق بينهما، وأقنعها بأنه إذ تزوج سيكون لإنجاب الأطفال فقط، على أن يكتب الطفل باسم حفيظة على أنها أمه.

من ناحية أخرى، تستمر حفيظ في اضطهاد فاطمة حتى جعلتها تقضي ليلة لعيد في منزل العمدة تنظفه، رغم أنها جعلت باقي النساء ينصرفن، واستيقط العمدة في اليوم التالي وأمر الغفير حسان بأن يحضر فاطمة إلى منزله حتى تحضر له وجبة الإفطار، لأن حفيظة ليست بالبيت.