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مصرع ربة منزل وإصابة نجلها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بأكتوبر

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مصرع ربة منزل وإصابة نجلها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بأكتوبر مصرع ربة منزل وإصابة نجلها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بأكتوبر

>كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلها نتيجة اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق بأكتوبر، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من مستشفى الهرم يفيد وصول ربة منزل تدعى "صبرة.م" مفارقة الحياة ونجلها "محمود.خ" 4 سنوات مصابا نتيجة اصطدام سيارة بهما.

 

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المتوفية ونجلها طريق الفيوم اتجاه الرماية صدمتهما سيارة ملاكى قيادة "شريف.ا" سائق، مما أسفر عن حدوث الواقعة.

 

وبضبط السائق أفاد أنه لم يقصد صدمهما، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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