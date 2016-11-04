الزعتر.. حصنك الحصين ضد التهابات الجهازين التنفسي والهضمي في فصل الشتاء

ونحن على أعتاب فصل شتاء جديد، تنصحك الصيدلانية الفرنسية بولين كابما، المتخصصة في طب الأعشاب النباتية، بضرورة الاستعانة بنبات الزعتر لاحتوائه على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، فضلا عن الخواص المضادة للعدوى ذات الفاعلية الكبيرة في علاج التهابات الجهاز التنفسي والشعب الهوائية، جنبا إلى جنب مع دوره المهم في تخفيف الاضطرابات الهضمية والانتفاخ.

وعن كيفية استخدام الزعتر في علاج الجهاز التنفسي، توضح بولين كابما أنه يتم وضع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق نبات الزعتر في كوب من المياه المغلية لمدة عشر دقائق، ثم تتم تحليته بعسل النحل الخام، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق أخرى للاستفادة من خواص الزعتر العلاجية، من بينها غلي ثلاث ورقات منه في 2.5 لتر من المياه لمدة 15 دقيقة، ثم يصفى مع إضافة عصير الليمون الطبيعي ونحو مائة جرام من عسل النحل، ليُغلي مرة أخرى حتى يغلظ قوامه قليلا، ليفرغ في زجاجات معقمة ويمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 6 أشهر على الأقل.

أ ش أ