رئيس الوزراء: صرف العلاوات الدورية بأثر رجعي كلف الموازنة 3.5 مليار جنيه

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن العلاوات الدورية سيتم صرفها بأثر رجعى من 1/7/2016 وستكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، لافتاً إلى قرار رئيس الجمهورية الأخير بالموافقة على قانون الخدمة المدنية.

من جانبه قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن أكثر الأشياء المؤثرة على الاقتصاد المصرى هو سعر الصرف، وهو المسبب الرئيسى للتضخم، موضحاً أن أسعار الفائدة تزيد بالسوق المحلية، مشدداً على ضرورة وقوف مصر على قدم وساق فى اقتصادها بجانب الدول الأخرى.

وأضاف أن التعداد السكانى ملف مهم للغاية، وإذا لم نحقق نموا بنسب كبيرة سنواجه مشكلة كبرى.