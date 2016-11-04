«التضامن الإجتماعي»: 30 ألف شاب شاركوا في مبادرة «مستقبلنا في أيدينا»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وصول عدد المشاركين في مبادرة مستقبلنا في أيدينا إلى 30 ألف شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أن المشروع يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكينهم سياسيا للمشاركة الفعالة في العمل العام والمحليات ، مشيرة الى أن المبادرة تهدف لتدريب وتأهيل 40 ألف شاب وفتاة وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

> وأشارت “والي”، أن إجمالي عدد الورش التدريبية التي نفذت حتى الآن بلغت 1225 ورشة تدريبية وعدد المتدربين 30201 . وأشارت الى استمرار تفوق الإناث علي الذكور في المشروع حيث وصل عدد المشاركات من الإناث لـ 17781 و الذكور 12352.

> وأكدت الوزيرة على مد فترة تنفيذ المشروع وذلك بهدف ضمان استمراريته والاستفادة الأكبر من خبرات الشباب المتراكمة في شتى مجالات العمل العام لخدمة المجتمع.

> يذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مبادرة مستقبلنا في أيدينا لتأهيل وتدريب الشباب لتعريفهم بالدستور وبأهمية دور المحليات في التنمية بالمشاركة مع أكثر من 80 جمعية أهلية في 27 محافظة.