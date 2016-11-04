وزير التخطيط : 4.3 %معدل النمو خلال عام 2015_2016

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ارتفاع معدل النمو خلال عام 2015 _2016 ليبلغ 4.3 % مقارنة بمعدل نمو 4.3 %خلال العام المال السابق عليه مشيرا إلى أن معدل النمو خلال الربع الرابع بلغ 4.5% مقارنة 3.3 % خلال الربع المناظر من عام 2014_2015.

وأوضح العربي، فى بيان له اليوم، أنه بالرغم من تراجع معدل النمو خلال العام المالي الماضي مقارنة بالمناظر له بسبب تراجع نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5% إلا أنه تحقق فى ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميا ومحلية تتمثل فى تراجع السياحة وحركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو القطاع الصناعي فى ظل محدودية العملة الصعبة فضلا عن تأثير التجارة العالمية وأسعار النفط على المرور فى قناة السويس.

وأضاف العربي أن خلال العام زادت مساهمة الاستثمار فى النمو حيث ارتفع من 1.2 % الى 1.7 %خلال العام الماضي مشيرا إلى أن الكاب المحلي ساهم فى النمو الاقتصادى بنسبة 4.2 % ما يدل الاعتماد على الاستهلاك فى معدل النمو.

أ ش أ